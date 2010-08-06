В обращение поступает новая 1000-рублевая купюра

Как отмечают специалистыЦентробанка, новые банкноты будут использоваться наравне со старыми. До концагода регулятор планирует напечатать около миллиарда новых банкнот. В обороте онипоявятся ближе к концу года. По заверению экспертов, новая тысячерублевкаявляется самой защищенной купюрой в мире. На модифицированной банкноте пятьновых видимых признаков, которые смогут проверять граждане. В частности, нановой купюре будет изменен цвет фигуры Ярослава Мудрого с зеленого на серый.Кроме того, на гербе Ярославля появится светлая полоса, которая при наклонебанкноты будет перекатываться вверх-вниз, появятся два новых машиночитаемыхзащитных признака для банков и еще два для Центробанка. Эксперты считают, чтовведение новой банкноты сильно усложнит жизнь фальшивомонетчиков.