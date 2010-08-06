В России появятся новые купюры номиналом 1000 рублей
6 августа 2010, 07:52ОбществоIrinaKoshp
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Банк России с 10 августа вводит в платежный оборот банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей модификации 2010 года.
Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Как сообщил журналистам первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский, банкноты модификации 2010 г обладают рядом новых защитных признаков, в том числе порядка 5 признаков доступны для выявления населением.
До конца года предполагается отпечатать 1 млрд банкнот новой модификации. Лунтовский пояснил, что часть тиража уже отпечатана, но законным средством платежа она станет только с 10 августа, когда она будет отправлена в банки.
Ранее Банк России оценивал новую 1000-рублевую банкноту как самую защищенную от подделок в мире.
© ИТАР-ТАСС
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