В России запретят легкие сигареты

Соответствующие положения содержатся в новом техническом регламенте на табачную продукцию, принятом на заседании рабочей группы Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Новый техрегламент вступит в силу с 2012 года в пяти странах-членах ЕврАзЭС: России, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Согласно регламенту, в оформлении сигаретных пачек будет запрещено использовать слово «легкие», а также размещать информацию о пониженном содержании смол.

Помимо предупреждающих надписей, на пачках также появятся устрашающие картинки. В соответствии с регламентом изображения будут занимать не менее 50 процентов площади фронтальной и тыльной сторон упаковки сигарет. Кроме того, будет запрещена продажа насвая и другой суррогатной продукции из табака.

Насвай (насыбай, нас, нос, айс) — вид некурительного табачного изделия, традиционный для стран Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь). Также в состав продукта могут входить растительное масло и приправы. При кустарном изготовлении насвая в качестве щёлочи может применяться зола растений. Гашеная известь и зола изменяют кислотность среды и увеличивают всасывание никотина в кровь через слизистую оболочку рта. В продажу насвай поступает в виде маленьких шариков, палочек, пластичной массы или порошка.