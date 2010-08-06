В турецкой деревне отказались от телевизоров
6 августа 2010, 13:15ОбществоIrinaKoshp
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Население небольшой турецкой деревни отказалось от телевизоров ради сохранения дружеских связей.
Как сообщает ГородФМ, местные жители считают, что просмотр программ можетотстранить их друг от друга, так как подобное увлечение не оставляет времени на"живое" общение. Новости в деревне узнают по радио, а всё свободноевремя тратят на песни, танцы и беседы. Единственный телевизор установлен вгостинице для туристов. "Мы все абсолютно счастливы и привыкли жить так,как нравится", - говорит глава деревенского совета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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