В турецкой деревне отказались от телевизоров

Как сообщает ГородФМ, местные жители считают, что просмотр программ можетотстранить их друг от друга, так как подобное увлечение не оставляет времени на"живое" общение. Новости в деревне узнают по радио, а всё свободноевремя тратят на песни, танцы и беседы. Единственный телевизор установлен вгостинице для туристов. "Мы все абсолютно счастливы и привыкли жить так,как нравится", - говорит глава деревенского совета.