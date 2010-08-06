Вечером можно будет увидеть редкое явление – парад планет
6 августа 2010, 12:59ОбществоIrinaKoshp
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Вечером можно будет увидеть редкое явление – парад планет.
На небольшом участке небосводасоберутся сразу три планеты - Венера, Марс и Сатурн, "в гости" к которымтакже будет наведываться Меркурий, отмечает ГородФМ. Парадом планет называютситуацию, когда несколько небесных тел оказываются достаточно близко друг кдругу с точки зрения земного наблюдателя. Говорят, что они "выстраиваютсяв одну линию", но это чересчур. Лучше сказать: "по одну сторону отСолнца", - пояснил старший научный сотрудник МГУ Владимир Сурдин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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