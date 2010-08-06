Замена ветрового стекла автомобиля

Замена ветрового или заднего стекла – дело нехитрое. Небольшой камешек, вылетевший из-под колеса впереди идущего автомобиля, попал в ветровое стекло, и оно мгновенно покрылось множеством тонких трещин, похожих на лучи, исходящие из единого центра.

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