Замена ветрового стекла автомобиля
6 августа 2010, 09:25ОбществоСергей Демидов
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Замена ветрового или заднего стекла – дело нехитрое. Небольшой камешек, вылетевший из-под колеса впереди идущего автомобиля, попал в ветровое стекло, и оно мгновенно покрылось множеством тонких трещин, похожих на лучи, исходящие из единого центра.
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