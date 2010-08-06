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Жарко на Урале будет до конца августа. Но на следующей неделе ждем дождь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жарко на Урале будет до конца августа. Но на следующей неделе ждем дождь

6 августа 2010, 12:53ОбществоIrinaKoshp
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