Жарко на Урале будет до конца августа. Но на следующей неделе ждем дождь
6 августа 2010, 12:53ОбществоIrinaKoshp
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Жарко на Урале будет до конца августа. Таковы предварительные прогнозы синоптиков Свердловского Гидрометцентра.
При этом на следующей недележара может дать нам небольшую передышку. Как сообщает Уралинформбюро со ссылкойна синоптиков Уралгидромета, в первые дни новой недели преобладающаятемпература ночью - 13-18 градусов, днем - плюс 21-27, пройдет дождь. Но вот вдальнейшем жара вновь усилится до 33 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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