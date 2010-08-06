Жарко на Урале будет до конца августа. Но на следующей неделе ждем дождь

При этом на следующей недележара может дать нам небольшую передышку. Как сообщает Уралинформбюро со ссылкойна синоптиков Уралгидромета, в первые дни новой недели преобладающаятемпература ночью - 13-18 градусов, днем - плюс 21-27, пройдет дождь. Но вот вдальнейшем жара вновь усилится до 33 градусов.