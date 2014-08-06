Как купить новый автомобиль, прилагая минимум усилий?
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Стать счастливым обладателем нового авто хочется многим. Однако мало кто может себе позволить выделить достаточно времени на сбор информации и посещение разных автосалонов для тест-драйва и консультации с продавцом. Возникает вопрос, как приобрести автомобиль мечты с максимальной выгодой, не отрываясь от любимых дел, приятных семейных хлопот и, конечно же, прекрасных летних выходных.
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