Как купить новый автомобиль, прилагая минимум усилий?

Стать счастливым обладателем нового авто хочется многим. Однако мало кто может себе позволить выделить достаточно времени на сбор информации и посещение разных автосалонов для тест-драйва и консультации с продавцом. Возникает вопрос, как приобрести автомобиль мечты с максимальной выгодой, не отрываясь от любимых дел, приятных семейных хлопот и, конечно же, прекрасных летних выходных.

Ответ прост – воспользуйтесь сервисами нового портала Hunter Buyer. Одним нажатием кнопки Вы размещаете запрос на поиск необходимого вам нового автомобиля, который одновременно получат множество официальных автодилеров, даже неизвестных вам ранее.

Вместо отправки десятков запросов по e-mail, траты времени на телефонные звонки и изучение сайтов автодилеров – вы оставляете запрос на Hunter Buyer. Это займет всего пару минут и не требует регистрации на портале.

Таким образом, вы получаете лучшие предложения от автодилеров, у которых реально есть тот автомобиль, который вы ищете. Вам остается выбрать наиболее выгодное предложение.

Портал Hunter Buyer особенно актуален для жителей пяти регионов УрФО: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.