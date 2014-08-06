Конфигуратор Feldhaus Klinker.
Уважаемые заказчики, для Вашего удобства на сайте компании Славдом запущен специальный конфигуратор Feldhaus Klinker.
Уважаемые заказчики, для Вашего удобства на сайте компании Славдом запущен специальный конфигуратор Feldhaus Klinker.
Этот сервис позволит подобрать цвет кирпича и фасадной плитки для стен Вашего дома или цвет брусчатки для дорожек.
Чтобы воспользоваться конфигуратором нужно в режиме view house указать:
- Проект - building
- Цвет и формат клинкерного стенового камня - choose brick (все варианты абсолютно совпадают с ассортиментом кирпича и плитки Feldhaus Klinker)
- Цвет и формат клинкерной тротуарной брусчатки - clay paver (все варианты абсолютно совпадают с ассортиментом клинкерной брусчатки Feldhaus Klinker).
Чтобы выбрать несколько видов кирпича при выборе фасадных материалов, можно воспользоваться функцией brick mix. Это даст возможность выбрать несколько цветовых решений и подобрать в автоматическом режиме наиболее оптимальное. Полученный результат можно просмотреть при помощи функции view wall
Так же конфигуратор позволит подобрать цвет водостоков, строительного раствора, оконных рам, черепицы, тип кладки и просмотреть все это в двух вариантах: день/ночь.
Все выбранные параметры можно задать и увидеть результат в режиме он-лайн.
Полученный результат можно сохранить при помощи отдельной функции в формате PDF или распечатать прямо с сайта.