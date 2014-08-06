Уважаемые заказчики, для Вашего удобства на сайте компании Славдом запущен специальный конфигуратор Feldhaus Klinker.

Этот сервис позволит подобрать цвет кирпича и фасадной плитки для стен Вашего дома или цвет брусчатки для дорожек.

Чтобы воспользоваться конфигуратором нужно в режиме view house указать:

- Проект - building

- Цвет и формат клинкерного стенового камня - choose brick (все варианты абсолютно совпадают с ассортиментом кирпича и плитки Feldhaus Klinker)

- Цвет и формат клинкерной тротуарной брусчатки - clay paver (все варианты абсолютно совпадают с ассортиментом клинкерной брусчатки Feldhaus Klinker).

Чтобы выбрать несколько видов кирпича при выборе фасадных материалов, можно воспользоваться функцией brick mix. Это даст возможность выбрать несколько цветовых решений и подобрать в автоматическом режиме наиболее оптимальное. Полученный результат можно просмотреть при помощи функции view wall

Так же конфигуратор позволит подобрать цвет водостоков, строительного раствора, оконных рам, черепицы, тип кладки и просмотреть все это в двух вариантах: день/ночь.

Все выбранные параметры можно задать и увидеть результат в режиме он-лайн.