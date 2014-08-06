Несовершеннолетняя тагильчанка нашлась: она хотела почаще видеться с друзьями
6 августа 2014, 12:45Общество
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Накануне вечером сотрудники отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 в ходе оперативно-профилактической операции «Подросток-беглец» заметили в районе остановочного комплекса по ул. Восточная самовольно ушедшую из дома Наталью Другову. Именно в этом месте, по словам обратившейся в полицию бабушки девушки, она видела внучку последний раз.
Инспекторы ПДН доставили беглянку в отдел полиции, где побеседовали, чтобы выяснить причину ее ухода. Полицейским девушка призналась, что хочется подольше погулять, побыть с друзьями. Именно у друзей она и оставалась ночевать, не задумываясь о том, что бабушка очень переживает за нее.
Сотрудники полиции вернули девушку домой, напомнив о существующих нормах поведения для подростков и необходимости их соблюдения. Девушка поставлена на профилактический учет и будет находиться теперь под контролем правоохранителей.
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