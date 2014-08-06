Несовершеннолетняя тагильчанка нашлась: она хотела почаще видеться с друзьями

Инспекторы ПДН доставили беглянку в отдел полиции, где побеседовали, чтобы выяснить причину ее ухода. Полицейским девушка призналась, что хочется подольше погулять, побыть с друзьями. Именно у друзей она и оставалась ночевать, не задумываясь о том, что бабушка очень переживает за нее.