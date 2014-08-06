Нижний Тагил посетила делегация из провинции Китая

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, сопровождавший китайских гостей, отметил, что этот визит не случаен.

Более десяти лет Россия активно сотрудничает с китайскими специалистами в области архивного дела, и это направление успешно развивается, - отметил он. – Кроме того, вчера было подписан договор о сотрудничестве, который предполагает проведение конференций, круглых столов, обучение кадров и совместные исследования.

Начальник отдела по делам архивов Администрации города Нижний Тагил Ирина Злобина, в свою очередь, рассказала китайским коллегам об архивной службе Нижнего Тагила и выразила надежду на плодотворное сотрудничество в этом направлении между представителями двух государств.

Наше архивное дело поставлено хорошо, но нам есть чему поучиться у Китая, чья тысячелетняя история бережно сохраняется сказал Глава города.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Руководитель китайской делегации Чжао Хуанлин выразил надежду на то, что представители архивной службы Нижнего Тагила приедут следующей весной с ответным визитом в провинцию Ляонин. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Добавим, Нижнетагильский городской архив является одним из крупнейших в Свердловской области, он координирует деятельность более 200 ведомственных архивов. Архивная служба применяет цифровые технологии, обладает современным оборудованием для хранения документов, фото- и видеоматериалов. Ежегодно городской архив пополняется 8-20 тысячами единиц хранения и принимает на баланс свыше 3 тысяч фото и видеодокументов.