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Огромная пробка на выезде из Тагилстроя. В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Огромная пробка на выезде из Тагилстроя. В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу (ФОТО)

6 августа 2014, 14:40Общество
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