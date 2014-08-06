Огромная пробка на выезде из Тагилстроя. В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу (ФОТО)
6 августа 2014, 14:40Общество
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В настоящее время тагильчане вынуждены стоять в пробке, которая протянулась до улицы Циолковского примерно от остановки ЖБИ.
Все дело в том, что сегодня на улице Октябрьской революции и Серова ремонтные работы производит МУП «Тагилдорстрой».
Сейчас добраться из Тагилстроя до центра у автолюбителей, изнывающих от жары, занимает около часа.
Как сообщил подрядчик, работы будут производиться до окончания ремонтного процесса. Добавим, на перекрестке улиц Октябрьской революции-Циолковского организацию движения сейчас осуществляют регулировщики.
Тагильчанам стоит набраться терпения!
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