Огромная пробка на выезде из Тагилстроя. В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу (ФОТО)

Все дело в том, что сегодня на улице Октябрьской революции и Серова ремонтные работы производит МУП «Тагилдорстрой».

Сейчас добраться из Тагилстроя до центра у автолюбителей, изнывающих от жары, занимает около часа.

Как сообщил подрядчик, работы будут производиться до окончания ремонтного процесса. Добавим, на перекрестке улиц Октябрьской революции-Циолковского организацию движения сейчас осуществляют регулировщики.

Тагильчанам стоит набраться терпения!