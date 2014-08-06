Российские хакеры взломали более 500 млн электронных адресов в США

В Hold Security установили: около дюжины молодых парней из небольшого города в южной части России осуществили крупнейшую кражу электронных адресов, запустив вирус. Имена предполагаемых хакеров и город, в котором они живут, фирма не сообщает, пишет «РГ». По окончании расследования Hold Security намеревается сообщить информацию о предполагаемых злоумышленниках в правоохранительные органы.

По данным Hold Security, хакеры используют данные для рассылки спама. Однако исследователи опасаются, что данные могут быть использованы для хищения персональной информации и взлома кредитных карт. Учитывая, что многие пользователи используют одни и те же пароли в разных учетных записях, злоумышленники могут также взломать большое количество банковских счетов, считают в Hold Security.