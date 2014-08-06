Уралвагонзавод поддерживает отечественного производителя

Термический вид резки - самый вредный по причине выделения большого количества аэрозоля. В машине 2014 года используются столы, обеспечивающие вытяжку непосредственно из зоны резки и позволяющие минимизировать объем удаляемого воздуха при эффективном удалении дыма и пыли, поясняет пресс-служба Уралвагонзавода.

Данное нововведение позволит избежать задымленности воздуха и улучшит условия для работы в цехе. Также отличие новой модели от старой заключается в системе ЧПУ и современных серво-приводах, которые обеспечивают плавность перемещения и высокое качество деталей. Оборудование отвечает экологическим запросам.

Фотографии пресс-службы УВЗ

Еще один большой плюс в том, что российские производители оборудования, не уступая своим зарубежным коллегам, имеют ряд преимуществ: адекватная цена, отечественные комплектующие, которые при необходимости легко можно заменить, и простота в управлении. Отметим, что переход к отечественному производителю в различных сферах деятельности в настоящее время весьма актуален.