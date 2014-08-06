Уралвагонзавод поддерживает отечественного производителя
В прессовом цехе Уралвагонзавода, головном предприятии корпорации УВЗ, проходит наладка новой машины плазменной резки «Комета» производства Тверь. Упор был сделан на отечественного производителя, так как аналогичное оборудование уже прошло проверку, находясь на балансе УВЗ с 2008 года. За 6 лет эксплуатации практически не было отказов при напряженной работе в трёхсменном режиме, и, что самое важное, оборудование производит детали высокого качества.
Термический вид резки - самый вредный по причине выделения большого количества аэрозоля. В машине 2014 года используются столы, обеспечивающие вытяжку непосредственно из зоны резки и позволяющие минимизировать объем удаляемого воздуха при эффективном удалении дыма и пыли, поясняет пресс-служба Уралвагонзавода.
Данное нововведение позволит избежать задымленности воздуха и улучшит условия для работы в цехе. Также отличие новой модели от старой заключается в системе ЧПУ и современных серво-приводах, которые обеспечивают плавность перемещения и высокое качество деталей. Оборудование отвечает экологическим запросам.
Фотографии пресс-службы УВЗ
Еще один большой плюс в том, что российские производители оборудования, не уступая своим зарубежным коллегам, имеют ряд преимуществ: адекватная цена, отечественные комплектующие, которые при необходимости легко можно заменить, и простота в управлении. Отметим, что переход к отечественному производителю в различных сферах деятельности в настоящее время весьма актуален.
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