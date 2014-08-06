В Нижнем Тагиле с рельсов сошли два вагона электропоезда

По предварительным данным у резервного электропоезда сообщением «Серов – Нижний Тагил» при прохождении стрелки на станции Нижний Тагил на 361 километре 8-9 пикете произошел сход с рельсов двух вагонов.

Состав состоял из 4 вагонов, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. Поврежденное железнодорожное полотно восстановлено. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.