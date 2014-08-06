В Нижнем Тагиле с рельсов сошли два вагона электропоезда
6 августа 2014, 10:39Общество
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Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле с рельсов сошли два вагона. В настоящее время по данному факту Нижнетагильским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.
По предварительным данным у резервного электропоезда сообщением «Серов – Нижний Тагил» при прохождении стрелки на станции Нижний Тагил на 361 километре 8-9 пикете произошел сход с рельсов двух вагонов.
Состав состоял из 4 вагонов, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. Поврежденное железнодорожное полотно восстановлено. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.
В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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