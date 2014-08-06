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В Нижнем Тагиле в преддверии Дня города-2014 выбрали лучшие организации. А победу взял Тагилстроевский район
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в преддверии Дня города-2014 выбрали лучшие организации. А победу взял Тагилстроевский район

6 августа 2014, 10:15ОбществоCorey
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