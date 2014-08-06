В Нижнем Тагиле в преддверии Дня города-2014 выбрали лучшие организации. А победу взял Тагилстроевский район

В ходе голосования наибольшее количество голосов в смотре-конкурсе набрал Тагилстроевский район, вторым оказался Дзержинский. Третье место досталось Ленинскому району.

Лучшим градообразующим предприятием признано ОАО «НПК «УВЗ», среди ведущих промышленных предприятий наибольшее количество баллов получили ОАО «ХЗ «Планта» и ОАО «Уралхимпласт». Лидером в ряду организаций научно-исследовательского комплекса признано ФКП «НТИИМ». Среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности победу одержало ООО «Тагильское пиво».

ЗАО «Трест №88» и ООО «НТ ЗМК» отмечены как лучшие ремонтно-строительная организация и предприятие стройиндустрии. Наиболее успешным производственным предприятием малого и среднего бизнеса названо ООО «Строительная компания «Тагил». В сфере ЖКХ победителем признаны ООО ЖЭУ №1 и ТСЖ «Лотос» (ул. Свердлова, 9).

В группе «Специализированные предприятия городского хозяйства» лучшими стали ООО «УБТ-Сервис» - среди дорожных и ЗАО «Тагилэнергосети» - среди специализированных.

В номинациях, где за первенство боролись предприятия потребительского рынка и услуг с небольшим перевесом в очках вышли на первые позиции магазин «Линия света», бистро «Чикен хауз» и фитнес-центр «Slim Club» ООО «Автодом». Лучшими учреждениями здравоохранения названы ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», ГБУЗ СО «Детская городская поликлиника №5» и ООО «Аптека на Красном камне». ГАУ СЗН «Тагильский пансионат», а также ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» вышли победителями среди учреждений социальной защиты населения.

В сфере профессионального образования наибольшее количество баллов получили ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия» и Нижнетагильский машиностроительный техникум. Среди учреждений образования пальма первенства досталась школе № 9, Детско-юношескому центру «Радуга» и детскому саду № 194 (МБ ДОУ «Детство»).

В группе учреждений культуры наиболее высокие баллы получили Центр культуры и искусства ОАО «ЕВРАЗ НТМК», детская школа искусств № 2 и Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

СДЮСШОР «Спутник» назван лучшим среди учреждений физической культуры. Молодежная организация ОАО «НПК «УВЗ» также вышла в лидеры.

Среди территориальных администраций лучшей признана Усть-Уткинская, а ТОС «Малая Кушва» победил в номинации территориальные общественные самоуправления.

Также оргкомитет отметил вклад в развитие города коллективов МУП «Тагилдорстрой», детского сада № 205 «Маячок» и СДЮСШОР «Уралец».

Подводя итоги смотра-конкурса и прошедшего накануне объезда города, Сергей Носов отметил, что в Нижнем Тагиле уже сейчас большое внимание уделяется благоустройству территорий и что эта работа должна стать неотъемлемой частью развития муниципалитета.

В городе есть точки роста и развития резюмировал мэр.