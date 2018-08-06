«Первичное благоустройство окончено»: перекоп после ремонта был оставлен в Асбесте

Как рассказали местные жители, у дома 50 по улице Некрасова с конца июля остается яма, которая появилась после проведения ремонтных работ. Деревянная дверь используется жителями как помост в подъезд их дома.

В июле месяце во дворе нашего дома проводились какие-то ремонтные работы. Что именно делали, я не знаю, но около одного из подъездов была выкопана большая яма, прямо перед входом. Кто-то додумался кинуть деревянную дверь, что бы хоть как-то попасть в дом, рассказал местный житель.

Со слов жителей, ремонтные работы были окончены в конце июля, однако благоустройство внутридворовой территории не восстановлено.

Сами работы закончились еще в понедельник, 30 июля, в течение недели нет никаких изменений. Яма не закопана, ограждений никаких нет. Входная дверь в подъезд использована как помост. Во дворе царит полная разруха. Просто ужас! А у нас ведь в доме живут пожилые люди и семьи с детьми. Ребенка теперь даже одного и не выпустишь гулять, боишься, как бы не травмировался, пожаловалась жительница данного дома.

Чтобы выяснить вопрос, какая организация проводила ремонтные работы по адресу Некрасова, 50, редакция TagilCity.ru обратилась в УК «Коммунальник», обслуживающую данный дом. Сотрудники управляющей компании пояснили, что по данному адресу ремонтные работы проводило МУП «Горэнерго».

К данным ремонтным работам наша управляющая компания не имеет никакого отношения. По адресу Некрасова, 50 работали сотрудники «Горэнерго». Возможно, они меняли трубы горячей воды, сообщили в УК «Коммунальник».

Редакция TagilCity.ru обратилась в МУП «Горэнерго». Заместитель директора Светлана Храмова пояснила, что первичное благоустройство после проведения ремонтных работ по адресу Некрасова, 50 было произведено.