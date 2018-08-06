План реконструкции Театра кукол в Нижнем Тагиле будет готов к 15 сентября

Проектная документация по реконструкции Нижнетагильского театра кукол готова на 80%. К 15 сентября она будет полностью закончена и отправлена на государственную экспертизу.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание по вопросу реконструкции Театра кукол.
Ответственные за реализацию проекта службы доложили, что cметная документация готова на 80%. В неё добавлены расчеты стоимости работ и материалов для увеличения сцены, доработок архитектурной части и конструктива здания, закупки и установки сценического и осветительного оборудования. Как отмечает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, к 15 сентября документация будет готова и отправится на государственную экспертизу.
Владислав Юрьевич в ходе совещания отметил, что проводимая работа имеет важное значение в формировании туристического кластера Нижнего Тагила.
Этот проект мы рассматриваем как часть большой работы по развитию туризма в нашем городе. Если мы сможем предоставить нашим гостям полный пакет культурных, спортивных, развлекательных и образовательных услуг, то сможем значительно укрепить потенциал Нижнего Тагила и способствовать его развитию,отметил врио главы города.