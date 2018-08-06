План реконструкции Театра кукол в Нижнем Тагиле будет готов к 15 сентября

Ответственные за реализацию проекта службы доложили, что cметная документация готова на 80%. В неё добавлены расчеты стоимости работ и материалов для увеличения сцены, доработок архитектурной части и конструктива здания, закупки и установки сценического и осветительного оборудования. Как отмечает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, к 15 сентября документация будет готова и отправится на государственную экспертизу.