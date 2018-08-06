Предупреждающие знаки установлены вокруг болота возле поселка Руш в Нижнем Тагиле

Работники предприятия «Сигнал-3» подготовили и установили на территории вокруг смоляного болота рядом с поселком Руш информационные аншлаги. Они запрещают проход к болоту. В светлое время суток трясину видно, но когда темно, в болото рискуют угодить даже местные жители.

Будем надеяться, что люди увидят табличку и опасность попадания человека в это болото уменьшится, высказала мнение жительница поселка Старатель.

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев поднял проблему установки предупреждающего знака рядом с поселком Руш на аппаратном совещании. Он поручил выполнить работу до конца следующей недели.

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