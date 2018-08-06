Предупреждающие знаки установлены вокруг болота возле поселка Руш в Нижнем Тагиле
По поручению врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева вокруг смоляного болота у поселка Руш установлены предупреждающие таблички.
Работники предприятия «Сигнал-3» подготовили и установили на территории вокруг смоляного болота рядом с поселком Руш информационные аншлаги. Они запрещают проход к болоту. В светлое время суток трясину видно, но когда темно, в болото рискуют угодить даже местные жители.
Будем надеяться, что люди увидят табличку и опасность попадания человека в это болото уменьшится, высказала мнение жительница поселка Старатель.
Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев поднял проблему установки предупреждающего знака рядом с поселком Руш на аппаратном совещании. Он поручил выполнить работу до конца следующей недели.
В соответствии с протокольным поручением главы города, нами установлены таблички с предупреждением об опасности вокруг рукотворных заросших и заброшенных прудков, которые видны днем и ночью,рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.