Работник «Уралторглеса» в Нижнем Тагиле обвиняется в даче взятки полицейскому
Сотрудник лесозаготовительного предприятия Свердловской области «Уралторглес» обвиняется в даче взятки должностному лицу в размере 30 тыс. рублей за возврат «КамАЗа» с незаконно срубленной древесиной.
19 июля 2018 года на автодороге по адресу улица Алтайская, 27 сотрудник ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» задержал автомобиль «КамАЗ» с бревнами различных пород деревьев в прицепе, не имеющий соответствующей сопроводительной документации, что свидетельствовало о незаконности перевозки и указывало на административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ. Собственником транспортного средства оказался ООО «Уралторглес».
Заместитель директора и руководитель предприятия были приглашены в МУ МВД России «Нижнетагильское» для дачи объяснений.
Сотрудник ООО «Уралторглес», находясь в служебном помещении в здании МУ МВД России «Нижнетагильское», предложил сотруднику правоохранительных органов вернуть компании автомобиль с древесиной и не фиксировать в протоколе факт административного правонарушения. За это сотруднику МВД было передано вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.
3 августа прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника ООО «Уралторглес». Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.