Работник «Уралторглеса» в Нижнем Тагиле обвиняется в даче взятки полицейскому

19 июля 2018 года на автодороге по адресу улица Алтайская, 27 сотрудник ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» задержал автомобиль «КамАЗ» с бревнами различных пород деревьев в прицепе, не имеющий соответствующей сопроводительной документации, что свидетельствовало о незаконности перевозки и указывало на административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ. Собственником транспортного средства оказался ООО «Уралторглес».

Заместитель директора и руководитель предприятия были приглашены в МУ МВД России «Нижнетагильское» для дачи объяснений.

Сотрудник ООО «Уралторглес», находясь в служебном помещении в здании МУ МВД России «Нижнетагильское», предложил сотруднику правоохранительных органов вернуть компании автомобиль с древесиной и не фиксировать в протоколе факт административного правонарушения. За это сотруднику МВД было передано вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.