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Слухи о сокращениях на заводах корпорации УВЗ появились в СМИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Uralvagonzavod

Слухи о сокращениях на заводах корпорации УВЗ появились в СМИ

Сегодня, 23:40Общество
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