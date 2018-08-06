Слухи о сокращениях на заводах корпорации УВЗ появились в СМИ

Как сообщает URA.ru, руководство УВЗ разослало на 39 предприятий письмо с информацией о необходимости сокращения рабочих в рамках реализации программы снижения затрат холдинга. Под видом оптимизации расходов, рассказали журналисты, планируется сократить 15 тыс. человек.

В статье, опубликованной изданием, указано, что все предприятия холдинга идею поддержали и направили в головной офис письма с предложениями, которые были одобрены. Предполагалось, что сокращения должны были коснуться 12-ти предприятий Свердловской области, находящихся в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин отказался верить в то, что предприятие начнет сокращения.

Предпосылок к этому нет, УВЗ работает в плановом режиме. По итогам года все показатели были выше 100%. Поэтому трудно сказать, кто такие прогнозы ставит. Видели же сами у «Уралтрансмаша» стенд с трамваями на «Иннопроме». А эта тема будет только увеличиваться. По гособоронзаказу сокращений тоже нет,заявил региональный министр.

Редакция TagilCity.ru связалась с пресс-службой корпорации УВЗ и выяснила, что имеющаяся информация относится к категории ничем не подтверждённых слухов.

Информация о том, что на УВЗ будут сокращены «тысячи сотрудников», относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегическую важную для страны продукцию. Корпорация Уралвагонзавод не ожидает падение загрузки производственных мощностей и не испытывает дефицита в заказах. Поэтому массовых сокращений на предприятиях Холдинга не планируется. Просим пользоваться официальным порталом АО «НПК «Уралвагонзавод» для получения точных данных,сообщили в пресс-службе холдинга.