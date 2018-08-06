Суд по делу о смерти 7-летнего пловца начался в Нижнем Тагиле

Напомним, в октябре 2017 в бассейне спортшколы «Спутник» в Нижнем Тагиле утонул 7-летний пловец. Как считают следователи, виноват в случившемся тренер по плаванию, который не уследил за ребенком. Ему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». 6 августа состоялся судебный процесс.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате утопления, но у него были обнаружены различные сопутствующие заболевания - острый катаральный трахеобронхит и хронический гепатит. С 2014 года погибший пловец состоял на учете в больнице с диагнозом «бронхиальная астма». Так как в течение 2 лет болезнь не проявляла себя, врачи разрешили занятия в бассейне. Обвиняемый рассказал суду, что в момент трагедии находился в 25 метрах от погибшего и не сумел во время броситься ему на помощь.