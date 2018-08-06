Три судьи Арбитражного суда Свердловской области были лишены полномочий

Наталья Койнова ранее рассматривала иск от Сбербанка РФ о банкротстве основателя сети магазинов запчастей «Олми». Владимир Манин вёл дело о банкротстве группы компаний «Ява», основанной бывшим депутатом Госдумы Валерием Язовым. Людмила Савина в 2014 году занималась исками компании «БСУ-Групп» из-за строительства бизнес-центра «Бриг» в Екатеринбурге.

Znak.com отмечает, что из получивших отставку судей, Людмила Савина занимала этот пост с 1992 года. Владимир Манин и Наталья Койнова на данный момент находятся в отпуске, вернувшись из которого, передадут имеющиеся дела коллегам.