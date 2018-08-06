Житель Серова попадет под суд за истязание своих пасынков 7-ми и 11-ти лет

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В Серове местный житель попадет под суд за истязание малолетних детей своей супруги.
Источник: «Глобус.Серов»
Было установлено, что в период с 10 августа прошлого года по 14 апреля 2018 года 25-летний гражданин регулярно избивал детей своей жены. Это происходило в одном из домов по улице Жданова. Одному из мальчиков – 7 лет, другому – 11 лет.
Следователи уверены, что за указанный период житель Серова не менее трех раз избивал ребят, причиняя им физические страдания.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по факту истязания двух несовершеннолетних лиц. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Сейчас гражданин находится под арестом. Свою вину он признал лишь частично: мужчина уверяет, что рукоприкладство было, но не так часто, как ему вменяют следователи. Он пояснил, что избивал детей в воспитательных целях, находясь в нетрезвом состоянии.
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