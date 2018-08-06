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Житель Серова попадет под суд за истязание своих пасынков 7-ми и 11-ти лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Серова попадет под суд за истязание своих пасынков 7-ми и 11-ти лет

Сегодня, 08:30Общество
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