Мальчику, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, сделали операцию
Сегодня, 15:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прооперировали мальчика, в голову которого прилетела пуля. Медикам удалось только обработать повреждения, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пулю из головы ребенка до сих пор не извлекли, так как она находится рядом с важными центрами головного мозга, сказала представитель управления здравоохранения в Екатеринбурге Татьяны Ауст. Ребенок по-прежнему находится в коме, мозг мальчика значительно поврежден.
Напомним, 4 августа в коллективном саду №7 компания молодых людей стреляли по банкам. Ребенок стоял в очереди на «тарзанку», когда в его голову нечаянно выстрелил 35-летний житель Рудника Александр.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям: «Хулиганство», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
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