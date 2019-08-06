Мальчику, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, сделали операцию

Пулю из головы ребенка до сих пор не извлекли, так как она находится рядом с важными центрами головного мозга, сказала представитель управления здравоохранения в Екатеринбурге Татьяны Ауст. Ребенок по-прежнему находится в коме, мозг мальчика значительно поврежден.