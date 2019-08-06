Мэрия Нижнего Тагила попытается выкупить детский сад у обанкротившегося НТКРЗ
Администрация Нижнего Тагила попытается на аукционе выкупить детский сад № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» на Вагонке, сообщает АН «Между строк».
Конкурс по продаже детсада объявил Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (НТКРЗ), в чьей собственности и находится дошкольное учреждение. В конце июля совет директоров завода принял решение продать здание почти за 9,15 млн рублей.
Глава города Владислав Пинаев отметил, что они приложат все усилия, чтобы выкупить детсад. Замглавы города Вячеслав Горячин отметил, что администрация города пересмотрит бюджет города, чтобы найти деньги на покупку учреждения.
Но надо понимать, это будут электронные торги. Стопроцентной гарантии, что выиграет город, нет. В то же время объект выставлен на продажу с обременением, а это значит, что по закону новому собственнику переформатировать его будет очень сложно, практически невозможно. Но даже если торги пройдут не в нашу пользу, мы сделаем всё возможное, в рамках закона конечно, чтобы садик сохранить, сказал Пинаев.
Ранее завод уже выставлял садик на торги, но с ценой почти 18,3 млн рублей. Конкурс не состоялся, так как никто не заявился. Напомним, в 2017 году бывшего директора НТКРЗ обвинили в сокрытии 38 млн рублей налогов, а в 2018 году завод признали банкротом.