Мэрия Нижнего Тагила попытается выкупить детский сад у обанкротившегося НТКРЗ

Но надо понимать, это будут электронные торги. Стопроцентной гарантии, что выиграет город, нет. В то же время объект выставлен на продажу с обременением, а это значит, что по закону новому собственнику переформатировать его будет очень сложно, практически невозможно. Но даже если торги пройдут не в нашу пользу, мы сделаем всё возможное, в рамках закона конечно, чтобы садик сохранить, сказал Пинаев.