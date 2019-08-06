На улицах Екатеринбурга апробируют систему по распознаванию лиц
Сегодня, 15:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге запустят пилотный проект по внедрению системы с функцией распознавания лиц, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Разработку АО «НПО автоматики» планируют внедрить через три месяца в микрорайоне Академический.
Искусственный интеллект проанализирует данные с 3,5 тысяч камер. Система сможет не только распознавать лица, но и выявлять нарушения, о которых будет сообщать в службу безопасности.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей