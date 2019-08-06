«НИ»: преступлений среди силовиков стало больше, а расследовать их стали меньше

Генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов высказал своё мнение о представленных данных.

Никто никого не переставал осуждать. Хоть и говорят, что своих не сдают — это глупость полная. Любое ведомство стремится побыстрее избавиться от мерзавцев, потому что не хочет на себя вешать негативные хвосты. Поэтому, как судили, так и судят. Особо «борзые» — сели, другие прижали уши, стали более конспиративно себя вести. Однако аресты, связанные с превышением полномочий, часто случаются из-за того, что сотрудник, выполняя свои прямые обязанности, сам попадает под статью, нарвавшись на мерзавца, имеющего «прихваты» наверху. Таких фактов очень много,рассказал Александр Михайлов «Новым известиям»

По данным журналистов, больше всего преступлений совершено сотрудниками органов внутренних дел — 3819. Далее расположились ФСИН и ФССП — 1018 и 681 соответственно. Меньше всего преступлений совершили сотрудники прокуратуры — 38. Разницу между органами внутренних дел и прокуратурой можно объяснить тем, что в МВД работает работает порядка 747 тысяч человек, а в Прокуратуре 51 тысяча. Тем не менее, в МВД на 1000 сотрудников в год приходится 5,1 расследованное преступление, а в Прокуратуре — только 0,74 преступления.

Также «Новые известия» сообщают, что количество преступлений в некоторых ведомствах сильно увеличилось. Так количество преступлений совершённых сотрудниками Росгвардии за год выросло на 277%. К примеру максимальное снижение зафиксировано у органов ФССП -18,2%.

Бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, депутат Верховного Совета СССР и Государственной Думы II созыва Тельман Гдлян рассказал свою версию такого разброса показателей.