По требованию Нижнетагильской прокуратуры в колонии Краснотурьинска проведен ремонт

В ходе проверки установлено, что в медчасти длительное время не проводился капитальный ремонт, вследствие чего кровля находится в аварийном состоянии, частично обрушен потолок, в кабинетах прогнило половое покрытие, а на стенах здания имеются трещины, что является не безопасным для медицинского персонала и отбывающих наказание осуждённых.