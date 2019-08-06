По требованию Нижнетагильской прокуратуры в колонии Краснотурьинска проведен ремонт
Сегодня, 19:51ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях потребовала сделать ремонт в медчасти в ИК №16 в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки установлено, что в медчасти длительное время не проводился капитальный ремонт, вследствие чего кровля находится в аварийном состоянии, частично обрушен потолок, в кабинетах прогнило половое покрытие, а на стенах здания имеются трещины, что является не безопасным для медицинского персонала и отбывающих наказание осуждённых.
Краснотурьинский суд удовлетворил требования прокурора, в медчасти проведен ремонт.
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