Прокуратура Москвы потребовала забрать ребёнка у участников акции протеста

Заявление о лишении родительских прав передано в суд. Сообщается, что родители пришли на акцию протеста с годовалым ребенком и отдали его третьему лицу. Прокуратура усмотрела в действиях супругов злоупотребление родительскими правами в ущерб интересам сына.