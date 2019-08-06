Прокуратура Москвы потребовала забрать ребёнка у участников акции протеста
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Москве прокуратура потребовала лишить прав родителей ребенка, которые пришли на акцию протеста 27 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявление о лишении родительских прав передано в суд. Сообщается, что родители пришли на акцию протеста с годовалым ребенком и отдали его третьему лицу. Прокуратура усмотрела в действиях супругов злоупотребление родительскими правами в ущерб интересам сына.
Установлено, что у отца ребенка нет регистрации в столице, поэтому он не смог голосовать на выборах в Мосгордуму.
Акция протеста 27 июля завершилась массовыми задержаниями протестующих.
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