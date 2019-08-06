Ростовская область увеличила производство зерна в рамках нацпроекта

По итогам текущего урожайного года Дон занял вторую строчку по объему производства хлеба на территории страны. Увеличился показатель средней урожайности, который достиг 9,9 миллиона тонн пшеницы.

Как заявил глава региона Василий Голубев, последние шесть лет урожай ранних зерновых на Дону всегда больше 9,9 миллионов тонн зерна. Еще десять лет назад на полях Ростовской области могли собрать только шесть или семь тонн пшеницы с учетом поздних зерновых. Таким образом, по итогу шести лет в Ростовской области в два раза возрос объем сбора зерна, сообщает издание rostovgazeta.ru.

В 2019 году стояла засуха, которая потом сменилась дождями. Это также негативно отразилось на объемах сбора пшеницы, однако колхозники продолжали работать круглые сутки, благодаря чему урожай был убран в срок.

Специалисты Центра оценки качества зерна сообщили, что более 90% собранной пшеницы имеют высокое качество. Годом ранее эта отметка достигала 75%. Губернатор Ростовской области Василий Голубев также отметил высокое качество собранного зерна. Глава региона рассчитывает, что стоимость зерна сможет улучшить денежное состояние ростовских хозяйств.

Руководство региона отметило,что в последние годы заметно увеличился уровень плодородности земель, начали применяться научно обоснованные методы, а также строго соблюдаться структуры посевных площадей и севооборотов.

Государство также поддержало Ростовский регион в этом году. Аграрии смогли приобрести более 400 комбайнов и тракторов. Предположительно, на развитие сельского хозяйства в регионе также будет выделено 6 миллиардов рублей.