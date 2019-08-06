В Екатеринбург приехал известный блогер Эрик Давидович
Сегодня, 16:02ОбществоФото: страница Эрика Давидовича
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В Екатеринбург по случаю благотворительного автопробега приехал известный видеоблогер Эрик Давидович, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В рамках пробега блогер планирует проехать 11 тысяч км от Москвы до Владивостока. Участники мероприятия привозят в детские дома вещи и медикаменты. В Екатеринбурге Эрик пробудет два дня, после чего отправится в следующий город.
Эрик Давидович — известный блогер, записывающий обзоры автомобилей. В 2016 году он был обвинен в мошенничестве и приговорен к четырем годам и восьми месяцам колонии, однако освободился 6 декабря 2018 года.
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