В Екатеринбурге четыре сотрудника ДПС получат награды за работу на «ИННОПРОМе»

Проведение международной выставки в столице Свердловской области совпало с международным саммитом GMIS-2019. Из-за большого количества людей, которые решили посетить данные мероприятия на личных автомобилях на съезде с Кольцовского тракта возникла серьёзная пробка. Разрешить трудности с движением и не допустить происшествий позволили действия сотрудников ДПС, которые дежурили на этом участке.

Офицеры МВД оперативно «разруливали» автомобильные заторы, указывали водителям без аккредитационных карт на возможные места для высадки пассажиров, грамотно организовывали разделения потоков «с аккредитацией» и «без аккредитации», не допускали хаоса. Во многом благодаря усилиям органов внутренних дел удалось избежать серьезных дорожно-транспортных происшествий и сберечь немало нервов гостям выставки, среди которых было немало иностранцев,отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Жители и гости города в обращении на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области Алексея Остапова, выразили искренние слова дорожно-патрульной службы за профессиональные и своевременные действия по ликвидации затруднений.

Прапорщикам полиции Олегу Немечкину и Дмитрию Верещагину, младшему лейтенанту полиции Андрею Щербинину будет объявлена благодарность, а со старшего лейтенанта полиции Дмитрия Санникова снимут ранее наложенное взыскание,рассказал Горелых.