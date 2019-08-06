В Екатеринбурге продают купеческий дом за 36 миллионов рублей

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В Екатеринбурге выставили на продажу купеческий дом площадью 411 кв. м. Стоимость объекта составляет 36 млн рублей, сообщается на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении говорится, что для создания интерьера привлекались специалисты Художественного фонда. Дом выполнен церковной кладкой из старинного кирпича.
В помещении находятся гостиная, с барной стойкой, кухня, кабинет, библиотека, сауна, бильярд, три спальни и гардероб. На участке в 21 сотку расположены баня, дом для прислуги, беседка и парковка для шести машин.
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