В Екатеринбурге продают купеческий дом за 36 миллионов рублей

В объявлении говорится, что для создания интерьера привлекались специалисты Художественного фонда. Дом выполнен церковной кладкой из старинного кирпича.

В помещении находятся гостиная, с барной стойкой, кухня, кабинет, библиотека, сауна, бильярд, три спальни и гардероб. На участке в 21 сотку расположены баня, дом для прислуги, беседка и парковка для шести машин.