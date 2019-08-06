В Екатеринбурге протестировали аппарат для очистки стен от граффити
Сегодня, 11:26ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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В Екатеринбурге протестировали аппарат, который чистит стены методом криогенного бластинга, сообщает портал Е1.
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Криобластинг переводится как «чистка холодом» или «холодное взрывание». С помощью такого же аппарата голландского производства в Волгограде очистили скульптуру «Родина-мать зовет!».
В Екатеринбурге протестировали российскую разработку, которая отличается от голландской работой не на основе мела, а на основе сухого льда. Установка с помощью сжатого воздуха подает гранулы на поверхность, где материал способствует сжатию и отслаиванию загрязнения. По сравнению с пескоструйной обработкой лед не наносит повреждений и царапин.
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Представители мэрии Алексей Бубнов и Тамара Благодаткова оценили новую технику, однако отметили, что цена оборудования очень высокая.
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