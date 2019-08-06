В Екатеринбурге вынесли приговор мужчинам, до смерти забившим бывшего водолаза МЧС

Убийство произошло в октябре 2018 года. Подсудимые стояли у кафе в Березовском, когда мимо них прошел Чеботарев. Они перепутали его с одним из мужчин, который был в компании, избившей их. Они напали на Чеботарева и избили, затем вывезли в лес, где снова избили, пытаясь узнать имена других обидчиков. Мужчина пытался объяснить, что его с кем-то спутали.