В Екатеринбурге вынесли приговор мужчинам, до смерти забившим бывшего водолаза МЧС
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор обвиняемым в убийстве бывшего водолаза МЧС Павла Чеботаева. Двое обвиняемых получили 14 и 12 лет колонии строгого режима, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Также мужчины должны выплатить по 500 тысяч рублей отцу убитого.
Убийство произошло в октябре 2018 года. Подсудимые стояли у кафе в Березовском, когда мимо них прошел Чеботарев. Они перепутали его с одним из мужчин, который был в компании, избившей их. Они напали на Чеботарева и избили, затем вывезли в лес, где снова избили, пытаясь узнать имена других обидчиков. Мужчина пытался объяснить, что его с кем-то спутали.
Затем его привезли в автосервис в Екатеринбург, где работали подсудимые, и снова избили. Там он скончался. Тело злоумышленники вывезли и утопили в карьере.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей