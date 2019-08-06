Врачи Демидовской больницы Нижнего Тагила пожаловались губернатору на нехватку кадров
Сотрудники ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» в Нижнем Тагиле написали коллективное письмо главе Свердловской области Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения Андрею Цветкову, сообщает Ура.ру.
В Минздраве подтвердили получение письма и сказали, что проходит проверка. В обращении медики пишут, что в больнице не хватает медперсонала, от чего один врач вынужден работать сразу в нескольких отделениях. Также персонал заявил о массовом уходе врачей из-за низкой заработной платы.
Главврач в интернете пишет, что врачи получают по 100 тысяч. А у нас жены спрашивают, где еще 50 тысяч? У меня врач высшей категории с дежурствами в выходные, которые должны оплачиваться в двойном размере, получает 45 тысяч. Анестезиологов даже не хватает, мы начинаем совершать преступления, работая один на двух местах одновременно, сказал заведующий хирургическим отделением Денис Левченко.
Мужчина также отметил, что после отпуска намерен уволиться, если ничего не изменится. Ранее в больницу приезжали представители Минздравоохранения региона, они пытались уговорить врачей не увольняться.
Главврач больницы Сергей Овсянников сказал, что письмо написано слишком эмоционально, а проблема дефицита кадров есть везде.
Неделей ранее медики Демидовской больницы Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru о массовом увольнении врачей хирургического отделения: в течение 2019 года учреждение покинули восемь хирургов, а накануне сразу несколько специалистов подали заявление на увольнение. Сергей Овсянников признал, что в учреждение существует нехватка кадров, но заявил, что руководство в срочном порядке решает этот вопрос.