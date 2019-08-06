В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

Ранее в качестве наказания за непропуск скорой помощи был предусмотрен штраф до 500 рублей или лишение водительских прав на три месяца, сейчас сумма штрафа составляет пять тысяч рублей, а лишение — от трех месяцев до одного года.

Воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет, принудительными работами до двух лет или штрафом в размере 80 тысяч рублей. Если действия привели к смерти пациента, то виновнику грозит срок до четырех лет.

Препятствование работе медиков без последствий для пациента теперь наказывается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей.