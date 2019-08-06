В Свердловской области дожди закрыли путь в одно из сёл Туринского округа
Автомобильное сообщение с селом Кумарьинское, расположенным в Туринском городском округе, временно ограничено из-за проливных дождей, сообщает «Уралинформбюро».
Из-за обильных осадков мост через реку Тура у села Жуковское подтопило, отчего жители Кумарьинского оказались отрезаны от большой земли. Согласно информации спасателей, в нём расположены восемь жилых домов и проживает 13 человек. Все они оповещены о случившемся.
По запросам населения в круглосуточном режиме функционирует лодочная переправа, для перевозки имеется катер на 5 посадочных мест. Жизнеобеспечение населения не нарушено: в селе имеется необходимый запас медикаментов, продуктов питания и товаров первой необходимости. Для связи в селе имеется таксофон,сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, что на 6 августа в регионе действует штормовое предупреждение — местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 23-25 метров в секунду. На 7 и 8 августа синоптики прогнозируют осадки в меньшем объёме.