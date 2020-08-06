Евгений Куйвашев увеличил оклады свердловским чиновникам с 1 октября

Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, отмечено в указе.

Повышение касается определенной категории служащих, которые являются ответственными за обеспечение исполнения полномочий в правительстве региона, а также аппарате Губернатора, Законодательном собрании, уставном суде и других.