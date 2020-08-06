Евгений Куйвашев увеличил оклады свердловским чиновникам с 1 октября
Сегодня, 10:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил оклады государственных гражданских служащих 1 октября. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области, отмечено в указе.
Повышение касается определенной категории служащих, которые являются ответственными за обеспечение исполнения полномочий в правительстве региона, а также аппарате Губернатора, Законодательном собрании, уставном суде и других.
Напомним, ранее депутаты отчитались о своих доходах. Самым богатым из всех оказался председатель совета директоров «РЕНОВА-Групп» Виктор Маслаков с доходом в 90 миллионов рублей в год.
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