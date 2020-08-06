Иркутску выделят миллиард рублей на создание Суворовского училища
Президент России одобрил инициативу врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о создании Суворовского училища на базе закрытого 11 лет назад ИВВАИУ. Сообщается, что из федерального бюджета на новое военное училище планируют выделить 1 млрд рублей.
Идею создания Суворовского училища на базе Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища врио губернатора озвучил президенту во время онлайн-конференции. Кобзев рассказал президенту, что в городе сильны офицерские традиции. К тому же, по словам главы региона, 98% горожан за превращение закрытого летного училища в суворовское, пишет irksib.ru.
«Общественность, особенно старшее поколение, постоянно просит меня, чтобы мы инициировали этот вопрос перед вами. Хотелось бы, чтобы вы нас поддержали», — обратился к президенту Игорь Кобзев.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что здание бывшего летного училища нуждается не только в реконструкции, но и в дальнейшей поддержке. Поэтому оптимальным вариантом будет передача строения и территории на баланс Министерства обороны. Президент поручил ведомству проработать этот вопрос.
Идею реставрации здания бывшего летного училища и возрождения суворовского поддержал генерал-майор авиации, директор центра «Патриот» Александр Барсуков. Он сообщил, что много раз писал в различные профильные ведомства, но поддержки нигде не получил.
«Сейчас я воодушевлен, потому что видел разговор губернатора с президентом. Появилась надежда, что в Иркутске появится полноценное военное училище, и традиции ИВВАИУ будут продолжены», — заявил Барсуков.
Напомним, главное здание ИВВАИУ — объект культурного наследия области, но за 11 лет, которые прошли со времени закрытия училища, оно очень обветшало. Поэтому его возрождение в виде Суворовского училища убивает сразу двух зайцев. Прежде всего здание сохранят для потомков, оно не будет медленно разрушаться. Кроме этого, Суворовское училище позволит юным жителям Приангарья, мечтающим о военной карьере, закладывать ее основу в раннем возрасте и получать преференции. У выпускников кадетских училищ, а их в регионе два, гораздо меньше льгот при поступлении в военные вузы, чем у суворовцев.