Иркутску выделят миллиард рублей на создание Суворовского училища

Идею создания Суворовского училища на базе Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища врио губернатора озвучил президенту во время онлайн-конференции. Кобзев рассказал президенту, что в городе сильны офицерские традиции. К тому же, по словам главы региона, 98% горожан за превращение закрытого летного училища в суворовское, пишет irksib.ru.

«Общественность, особенно старшее поколение, постоянно просит меня, чтобы мы инициировали этот вопрос перед вами. Хотелось бы, чтобы вы нас поддержали», — обратился к президенту Игорь Кобзев.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что здание бывшего летного училища нуждается не только в реконструкции, но и в дальнейшей поддержке. Поэтому оптимальным вариантом будет передача строения и территории на баланс Министерства обороны. Президент поручил ведомству проработать этот вопрос.

Идею реставрации здания бывшего летного училища и возрождения суворовского поддержал генерал-майор авиации, директор центра «Патриот» Александр Барсуков. Он сообщил, что много раз писал в различные профильные ведомства, но поддержки нигде не получил.

«Сейчас я воодушевлен, потому что видел разговор губернатора с президентом. Появилась надежда, что в Иркутске появится полноценное военное училище, и традиции ИВВАИУ будут продолжены», — заявил Барсуков.