Кобзев привлек внимание президента к экологическим проблемам Приангарья

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ситуацию на «Усольехимпроме» «экологическим Чернобылем», пишет irkutskmedia.ru. На предприятии до сих пор хранятся ртуть, хлор, соединения тяжелых металлов, однако предыдущие власти региона не реагировали на эту проблему. Теперь же ее вынесли на федеральный уровень.

Председатель «Байкальского центра гражданской экспертизы» Юрий Фалейчик рассказал, что местные экологи инициировали проект по вывозу химикатов из региона, однако прежние власти не смогли найти даже вагонов для этих целей. В итоге к проблемам «Усольехимпрома» вернулся Игорь Кобзев, который рассказал Путину об экологической обстановке в области.

По мнению Фалейчика, администрация региона и федеральные министерства «проделали гигантскую работу, чтобы стало возможным то самое историческое совещание у президента». Теперь к проблеме будут привлечены оборонное ведомство, МЧС, Росатом, Росприроднадзор и даже Минфин, который заявил о намерении выделить деньги на рекультивацию.