На Урале запретили сбор подписей за возврат прямых выборов мэра из-за коронавируса

Как сказано в ответе ведомства, полученным активистом, в регионе до 10 августа запрещено проводить массовые мероприятия с очным присутствием зрителей.

Как считают чиновники, организаторы сбора подписей не могут обеспечить безопасность участников мероприятия, а сотрудники ведомства не могут сделать это из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Однако Постников заявил, что сбор подписей все равно будет продолжен, так как на это есть соответствующее разрешение.