На Урале запретили сбор подписей за возврат прямых выборов мэра из-за коронавируса
Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило инициативной группе, которая проводит сбор подписей за прямые выборы мэра, устанавливать кубы из-за коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook написал член группы Владислав Постников.
Как сказано в ответе ведомства, полученным активистом, в регионе до 10 августа запрещено проводить массовые мероприятия с очным присутствием зрителей.
Как считают чиновники, организаторы сбора подписей не могут обеспечить безопасность участников мероприятия, а сотрудники ведомства не могут сделать это из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.
Однако Постников заявил, что сбор подписей все равно будет продолжен, так как на это есть соответствующее разрешение.
Напомним, что на этой неделе полиция, а также Министерство общественной безопасности, дважды принудительно демонтировали кубы в местах сбора подписей в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По их словам, общественники нарушают законодательство о митингах и пикетах. Кроме того, депутату думы Екатеринбурга Андрею Пирожкову суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия.