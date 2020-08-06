Работодателям компенсируют расходы на средства индивидуальной защиты

Как сообщает портал «Новые известия», в России вступил в силу закон от Министерства труда «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Согласно тексту данного закона, те работодатели которые были обязаны купить для своих сотрудников средства защиты, такие как маски, перчатки, антисептики и др., получат компенсацию от Фонда социального страхования. Все траты будут частично возмещаться предприятиям за счет ранее внесенных страховых взносов.

Уточним, что к СИЗ относятся не только перчатки, антисептики и маски, но и защитные костюмы, бахилы, оборудование для обеззараживания поверхностей и воздуха, термометры, а также расходы на проведение лабораторных анализов на коронавирус.

Так, чтобы получить выплату, работодателю нужно подтвердить необходимость приобретения СИЗ. Для этого необходимо предоставить перечень приобретенных товаров и список сотрудников, которые делали тест на COVID-19. Также понадобятся копии сертификатов, договор с медицинской фирмой и декларации о соответствии.