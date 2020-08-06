Родители тагильского школьника заявили о проблемах вылета на операцию в США

С детства Алексей живёт с тяжелым диагнозом — у него атрезия слуховых проходов, гипоплазия ушей, и двусторонняя тугоухость второй и третьей степени. Слышать окружающий мир молодой человек может только с аппаратом для усиления слуха. К тому же данное устройство служит недолго. Замену необходимо производить на каждый четвертый год использования. Стоимость такого устройства составляет полмиллиона рублей.

Несмотря на свой недуг, Алексей активно увлекается игре на музыкальных инструментах — фортепьяно, гитара.

Хотел бы я быть как все и заниматься в спортивных секциях, но меня не пускают. Я бы занялся футболом или борьбой,рассказал редакции Алексей.