Ушел из жизни почетный гражданин Свердловской области Александр Радионов
Сегодня, 22:54ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
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Вчера, 5 августа скончался Александр Радионов, почетный гражданин Свердловской области, обладатель множества наград, сообщает официальный сайт правительства области.
Александр Радионов ушел из жизни после недолгой болезни. Губернатор региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким усопшего.
В своей речи губернатор выразил почтение к заслугам Александра. Среди его почетных званий такие как заслуженный работник транспорта РФ, почетный железнодорожник, почетный гражданин Свердловской области.
Благодаря его моральным качествам сохранялся трудовой коллектив, развивалась инициатива и сводились к минимуму конфликтные ситуации среди работников Свердловской железной дороги,говорит губернатор.
Кроме губернатора соболезнование родным выразили коллективы РЖД и Дорожного совета ветеранов.
Недавно от коронавируса скончался известный фотограф Илья Строков.
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