Ушел из жизни почетный гражданин Свердловской области Александр Радионов

Александр Радионов ушел из жизни после недолгой болезни. Губернатор региона Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким усопшего.

В своей речи губернатор выразил почтение к заслугам Александра. Среди его почетных званий такие как заслуженный работник транспорта РФ, почетный железнодорожник, почетный гражданин Свердловской области.

Благодаря его моральным качествам сохранялся трудовой коллектив, развивалась инициатива и сводились к минимуму конфликтные ситуации среди работников Свердловской железной дороги,говорит губернатор.

Кроме губернатора соболезнование родным выразили коллективы РЖД и Дорожного совета ветеранов.