В Екатеринбурге пройдет первая легальная вечеринка с начала пандемии коронавируса
Сегодня, 12:08ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге планируется провести первую с начала пандемии коронавируса легальную вечеринку. Она пройдет в ночь с 15 на 16 августа на площадке «Теле-Клуба», пишет E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Планируется, что на вечеринке выступит группа SNOWBOX, инди-поп-группа «Прямо в губы», а хедлайнером вечера станет Тося Чайкина, экс-участница «Песен» на ТНТ.
Вечеринка приурочена ко Дню города.
Однако предполагается, что на площадке смогут находиться не больше 500 человек, а потому доступно развлечение будет не всем.
Напоминаем, что в Нижнем Тагиле все мероприятия ко Дню города пройдут в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса был отменен праздничный салют.
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