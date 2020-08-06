В Екатеринбурге пройдет первая легальная вечеринка с начала пандемии коронавируса

Планируется, что на вечеринке выступит группа SNOWBOX, инди-поп-группа «Прямо в губы», а хедлайнером вечера станет Тося Чайкина, экс-участница «Песен» на ТНТ.

Однако предполагается, что на площадке смогут находиться не больше 500 человек, а потому доступно развлечение будет не всем.