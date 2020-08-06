В Екатеринбурге жительница отсудила один миллион рублей за плохой кухонный гарнитур

Екатеринбурженка заказала гарнитур в магазине в одном из городских ТЦ. Недостатки были обнаружены сразу же, о чём был уведомлен магазин. Екатерина пыталась решить вопрос в досудебном порядке через звонки и претензии, но магазин на контакт не шел. Акт приема-передачи так и не был подписан.

Тогда Екатерина обратилась в суд. Она требовала полностью разовать договор купли-продажи, моральную компенсацию 30000 рублей и ежедневную неустойку. Суд требования удовлетворил частично. В пользу Екатерины взысканы оплаченные по договору денежные средства более 650000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф более 335000 рублей. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина около 10000 рублей.

Жительницу данное решение так же не устроило, требуя удовлетворить свои требования полностью она обратилась в Областной суд апелляционной инстанции, но там решение Орджоникидзевского районного суда оставили без изменений.