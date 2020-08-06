В Госдуме предложили платить по 10 тысяч рублей ухаживающим за инвалидами гражданам
Сегодня, 10:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Государственную думу был внесен законопроект о предоставлении россиянам ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Предполагается, что средства смогут получать родственники человека с ограниченными возможностями здоровья — родители, усыновители или опекуны, пишут «РИА-Новости».
С 2008 года неработающие трудоспособные граждане за уход за инвалидом или престарелым родственником получают ежемесячно 1200 рублей. При этом индексация выплат не предусмотрена. Для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами, 1 июля 2019 года компенсация составляет 10 тысяч рублей. Она тоже не индексируется.
По словам разработчиков, учитывая, что за инвалидом первой группы сложно ухаживать, а также делать это приходится членам семьи, оставившим работы, сумма выплаты, которая с 2008 года не увеличивалась, считается недопустимо низкой.
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