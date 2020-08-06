В Госдуме предложили платить по 10 тысяч рублей ухаживающим за инвалидами гражданам

С 2008 года неработающие трудоспособные граждане за уход за инвалидом или престарелым родственником получают ежемесячно 1200 рублей. При этом индексация выплат не предусмотрена. Для тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами, 1 июля 2019 года компенсация составляет 10 тысяч рублей. Она тоже не индексируется.