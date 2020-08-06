В Нижнем Тагиле полиция снова заставила активистов убрать палатку для сбора подписей

Инцидент произошел почти под закрытие точки, около 19 часов вечера. Как и прежде основанием этого послужило то, что якобы палатка является незаконной. Хотя именно на этот раз она находилась на частной территории. Хозяин того самого одинокого дома в парке дал активистам свое согласие на ее установку, рассказывает Максим.

На этот раз куб активистов располагался в парке «Народный».

По словам полицейских, любая организация публичных мероприятий должна быть согласована с комитетом безопасности. Кроме того, они утверждали, что общественники находятся на частной территории.

Между активистами и правоохранителями произошел спор по поводу того, на какой территории установлена палатка — частной (владельца дома, расположенного рядом) или парка «Народный».

В результате общественникам пришлось убрать куб.

Видео Видео: группа «Нижний Тагил LIVE» во «Вконтакте»

Он отметил, что за день было собрано почти 100 подписей, а за три дня активистам удалось собрать 330 подписей. Всего по Свердловской области собрано уже более 3,5 тысяч подписей граждан.