В Нижнем Тагиле полиция снова заставила активистов убрать палатку для сбора подписей
Накануне вечером в Нижнем Тагиле полицейские снова потребовали убрать палатку для сбора подписей за прямые выборы мэра. Об этом в группе «Нижний Тагил LIVE» во «Вконтакте» сообщил ее руководитель Максим Емельянов.
Инцидент произошел почти под закрытие точки, около 19 часов вечера. Как и прежде основанием этого послужило то, что якобы палатка является незаконной. Хотя именно на этот раз она находилась на частной территории. Хозяин того самого одинокого дома в парке дал активистам свое согласие на ее установку, рассказывает Максим.
На этот раз куб активистов располагался в парке «Народный».
По словам полицейских, любая организация публичных мероприятий должна быть согласована с комитетом безопасности. Кроме того, они утверждали, что общественники находятся на частной территории.
Между активистами и правоохранителями произошел спор по поводу того, на какой территории установлена палатка — частной (владельца дома, расположенного рядом) или парка «Народный».
В результате общественникам пришлось убрать куб.
Он отметил, что за день было собрано почти 100 подписей, а за три дня активистам удалось собрать 330 подписей. Всего по Свердловской области собрано уже более 3,5 тысяч подписей граждан.
Напомним, днем ранее, 4 июля, активистов также попросили убрать кубы для сбора подписей, когда они разместили их на театральной площади. То же самое произошло и в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле все решилось мирным путем, а в столице Урала организатора сбора подписей, депутата Андрея Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия.